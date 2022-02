Décès de l’artiste blues et soul Syl Johnson

Syl Johnson, figure connue de la scène rythm & blues des années 60 et 70 est décédé à l’âge de 85 ans, moins d’une semaine après son frère, Jimmy Johnson, une autre icône de la musique blues, mort quant à lui à l’âge de 93 ans.

Sa famille a confirmé son décès au magazine Pitchfork, bien qu’on ne connaît pas encore les causes exactes de sa disparition.

"C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de cette légende du Hall of Fame Soul & Blues, Syl Johnson (né Sylvester Thompson à Holly Springs, MS). C’était un père, un frère, un grand-père, arrière-grand-père, oncle, ami et artiste qui a vécu sa vie en tant que chanteur, musicien, entrepreneur, qui aimait la musique noire".

"Il nous manquera énormément. Sa musique et son héritage resteront à jamais dans nos mémoires. Il aimait ses fans du monde entier. Ce passionné de musique, cette icône de Chicago, Syl Johnson, a vécu sa vie sans réserve."

Syl Johnson est notamment connu pour avoir joué et chanté avec d’autres figures emblématiques telles que Howlin’Wolf, Junior Wells et Jimmy Reed, avec qui il a enregistré un album en 1959.

Il a ensuite connu plusieurs succès en solo avec les titres "Teardrop", "Come On Sock It To Me" et "Different Strokes".