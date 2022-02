Décès de l’artiste argentin Antonio Segui

Le peintre et sculpteur argentin Antonio Segui, figure majeure de la scène artistique latino-américaine, est décédé samedi à Buenos Aires à l’âge de 88 ans, ont indiqué plusieurs sources proches, de nombreux artistes, musées et personnalités exprimant leurs condoléances.

Créateur des mythiques petits hommes à chapeau qui peuplent son œuvre satirique, Antonio Segui est l’auteur d’une œuvre figurative prolifique de peintures, d’estampes, de lithographies et de gravures qui illustrent une vision ironique de la société, imprégnée de nostalgie et de poésie.

Bien qu’il vive en France depuis les années 1960, l’artiste se trouvait en Argentine avec son épouse, a confirmé à l’AFP une source du ministère de la Culture.

Antonio Segui est décédé d’insuffisance cardiaque après une opération de la hanche, a rapporté le journal La Nacion, citant des proches liés à sa famille.

Né le 11 janvier 1934 à Cordoba, à 700 km à l’Ouest de Buenos Aires, Antonio Segui a organisé quelque 200 expositions individuelles au cours de sa longue carrière.

En France, il a été promu en 2018 au grade d’officier dans l’ordre des Arts et des Lettres et était membre de l’Académie européenne des Sciences, des Arts et des Lettres.