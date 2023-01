Décès de l’architecte indien Balkrishna Doshi, prix Pritzker et disciple de Le Corbusier

L’architecte Balkrishna Vithaldas Doshi, disciple de Le Corbusier et premier lauréat indien du prestigieux prix Pritzker en 2018, est décédé à l’âge de 95 ans, ont annoncé ses proches et le comité du prix.

Il s’est éteint mardi à Ahmedabad dans sa résidence, une maison portant le nom de sa femme Kamala, dont la façade est dominée par l’imposant coffrage en béton cher à ses contemporains de l’après-guerre.

Le studio Sangath, dirigé par l’une de ses petites-filles à Ahmedabad et qui s’emploie à la conservation et la diffusion de son œuvre, a annoncé son décès. Le Comité Pritzker, qui décerne le plus prestigieux des prix d’architecture, a salué la mémoire de celui qui a "contribué à façonner le discours de l’architecture en Inde et dans le monde depuis les années 1950".

"Par son approche éthique et personnelle de l’environnement bâti, il a marqué l’humanité dans toutes les classes socio-économiques de son pays natal", selon le Comité Pritzker.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rendu hommage à "un architecte brillant et un remarquable bâtisseur d’institutions".