L'ancien ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Énergie, Gilbert Bossuyt, est décédé lundi à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Il était membre du parti socialiste flamand (sp.a) devenu Vooruit.

Avant de devenir ministre entre 2003 et 2004, Gilbert Bossuyt a été bourgmestre de la ville de Menin (Flandre occidentale) de 1989 à 1994 et de 2001 à 2012. Il a également été député à la Chambre de 1981 à 1995 et membre du parlement flamand entre 1981 et 2009.