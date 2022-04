Décès de l'ancien Diable Rouge Henri Depireux, 78 ans

L'ancien Diable Rouge Henri Depireux est décédé vendredi matin à l'âge de 78 ans, rapporte La DH Les Sports sur son site internet.

Elégant milieu de terrain, Henri Depireux a commencé sa carrière au FC Liège en 1963, et a ensuite joué au Standard (où il a été champion en 1969, 1970 et 1971), au Racing White, au RWDM, au FC Liège, à Bas-Oha et au FC Tilleur. Il compte deux caps en équipe nationale (en 1969 contre le Mexique en amical et en 1971 face à l'Ecosse en qualification de l'Euro).

Henri Depireux a pas mal voyagé durant sa carrière de coach débutée en 1976. Elle l'a notamment mené à Tilleur, Namur, Winterslag, RJ Wavre, Metz, Red Star, Belenenses, Bellinzona, ou au Standard, où il a été adjoint de Jean Thissen en 2000. Il a également été sélectionneur du Cameroun et de la RD Congo. Il a fini sa carrière d'entraîneur au RFC Seraing au début de l'année 2016.