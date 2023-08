Décès de l'ancien claviériste des Kinks, John Gosling

John Gosling, l'ancien claviériste des Kinks, est décédé à l'âge de 75 ans.

Gosling, né dans le Devon en 1948, a rejoint le groupe en 1970, avant l'album Lola Versus Powerman et Moneygoround, Part One. Il a auditionné en jouant du piano à queue sur le single "Lola", qui a atteint la deuxième place au Royaume-Uni et la huitième aux États-Unis. Il a participé à neuf autres albums des Kinks, qu'il a quittés après Misfits en 1978.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré : "Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de John Gosling. Nous envoyons nos condoléances à la femme et à la famille de John".

Le chanteur des Kinks, Ray Davies, a déclaré : "Condoléances à sa femme, Theresa, et à sa famille. Repose en paix, très cher John".

"Je suis consterné et profondément bouleversé par le décès de John Gosling", a ajouté le guitariste Dave Davies. "Il a été un ami et un contributeur important à la musique des Kinks pendant le temps qu'il a passé avec nous. Je présente mes plus sincères condoléances à sa femme et à sa famille. Je garderai toujours dans mon cœur une grande affection et un grand amour pour lui. C'était un grand musicien et un grand homme."

L'ancien batteur des Kinks, Mick Avory, lui a également rendu hommage : "Aujourd'hui, nous avons perdu un ami et un collègue très cher. C'était un grand musicien et il avait un fantastique sens de l'humour... ce qui a fait de lui un membre populaire du groupe, il nous laisse de bons souvenirs. Que Dieu le bénisse..."

En 1994, Gosling et Avory ont fait équipe dans Kast Off Kinks, qui comprenait également d'autres anciens membres des Kinks, Jim Rodford et John Dalton, avant de prendre leur retraite en 2008.