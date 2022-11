Décès de l'acteur Clarence Gilyard

C’est pourtant à la télévision qu’il connaîtra le rôle qui lui offrira une grande sympathie de la part du grand public. Il incarnait ainsi le ranger James Trivette dans la série culte “Walker, Texas Ranger”. D’un second rôle peu développé, le personnage de Trivette deviendra peu à peu un protagoniste grandement apprécié des fans aux côtés de la star évidente du show, Chuck Norris. Clarence Gilyard jouera dans les 196 épisodes de la série, entamée en 1993 et clôturée en 2001. Ses apparitions étaient devenues plus rares et moins remarquées. C’est le site Variety qui a annoncé aujourd’hui son décès à l’âge de 66 ans. Il laisse derrière lui une carrière de second couteau dans le paysage cinématographique et télévisuel américain.