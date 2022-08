Décès de Judith Durham, chanteuse des Seekers

La famille a demandé un peu d’intimité à la suite de ce décès. Ce week-end, le Premier ministre Daniel Andrews a annoncé que – avec l’accord de la famille – Durham serait honorée lors de funérailles d’État. Ce faisant, il l’a décrite comme "une véritable icône de la musique australienne" et a affirmé que "sa mémoire ne perdurera pas seulement au travers de ses nombreuses chansons à succès, mais dans le cœur de générations de Victoriens et d’Australiens".

Les Seekers ont sorti en tout 13 albums, le plus récent datant de 2019, Back To Our Roots. Durham ne chante cependant pas sur les 4 albums entre 1975 et 1989, alors qu’elle avait décidé de quitter le groupe pour démarrer une carrière en solo en 1968. Elle n’a pas participé non plus au 2 premiers "comebacks" du groupe.

En solo, elle a sorti 11 albums studios, 5 albums live, 5 compilations et un EP. Avec les Seekers, elle a aussi enregistré 7 albums live, 36 compilations et 6 émissions TV.