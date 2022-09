Décès de John Hartman des Doobie Brothers

Né en 1950 à Falls Church, en Virginie, Hartman avait formé The Doobie Brothers avec le chanteur et guitariste Tom Johnston et le guitariste et chanteur Patrick Simmons en 1970 à San Jose, en Californie.

Il a été le batteur du groupe sur chacun de leurs huit premiers albums, et il apparaît sur certains hits comme " Listen To The Music " en 1972, " Long Train Runnin " en 1973 et " What A Fool Believe " en 1978.

Hartman quittera le groupe après 1979 et y reviendra pour l'album de retrouvailles de 1989, Cycles, jusqu’à sa retraite en 1992.