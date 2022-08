Décès de Jerry Allison des Crickets

Jerry Allison, né en 1939, avait rencontré Buddy Holly dans les années 50 et les deux musiciens avaient commencé en tant que duo, avec Allison à la batterie, et Buddy Holly à la guitare et au chant. Allison avait même accompagné Buddy Holly à Nashville pour son infructueuse session d’enregistrement de 1856.

Un an plus tard, Holly et Allison ont rencontré le bassiste Joe B. Mauldin et sont officiellement devenu les Crickets.

Jerry Allison a donc joué un rôle prépondérant dans l’histoire du groupe, et on le retrouve crédité sur des titres comme “That’ll Be the Day”, “Peggy Sue” et “More Than I Can Say.”

Holly and the Crickets splittera en 1958 ; Buddy Holly sera tué dans un crash d’avion l’année suivante.

The Crickets continueront toutefois leur carrière dans les années 60 et au-delà, alors que Jerry Allison poursuivra son parcours de musicien de studio pour des artistes tels que J.J. Cale et Johnny Rivers.

En tant que membre des Crickets, Allison a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2012, un ajout a posteriori, vu que le groupe y avait déjà été admis en 1986.