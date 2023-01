Décès de Jeff Beck : retour sur la carrière d’un guitariste surdoué

Focus sur un guitariste de légende, voire, un des inventeurs de la guitare rock telle que nous la concevons aujourd’hui. Jeff Beck, le virtuose à la vraie signature sonore, était mis à l’honneur par Laurent Debeuf avant l’annonce de sa mort ce mercredi 11 janvier. Un hommage lui sera dédié dans l’émission Soundtrack ce dimanche sur Classic 21.

La définition même de "Guitar Heroes" se doit de compter Jeff Beck dans ses rangs. Jeff Beck s’y place parmi ces contemporains (et amis) que sont Eric Clapton et Jimmy Page. Ensemble, ils ont fait évoluer le blues en Grande Bretagne, à l’instar des Rolling Stones pour lesquels il est, du reste, 'passé à côté' d’une place dans le line-up après le décès de Brian Jones.

Né en 1944 à Londres, Jeff Beck a accompagné énormément d’artistes depuis les années 60 et s'est fait connaître en intégrant The Yardbirds. Il lancera ensuite sa propre formation sous le nom The Jeff Beck Group en 1967 dans laquelle on retrouvera dans un premier temps Rod Stewart et Ron Wood. Il est demeuré très actif jusqu’à son décès et restera une influence majeure, beaucoup de grands musiciens se revendiquent comme faisant partie de ses fils spirituels.

Laurent Debeuf était déjà revenu sur sa carrière dans l’émission Guitar Heroes sur Classic 21 à redécouvrir ici :