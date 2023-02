Décès de Jean-Maurice Dehousse à l'âge de 86 ans, sa mort clôt un chapitre de l’histoire de la gauche régionaliste

C’est un dinosaure de la politique belge qui vient de disparaître : Jean-Maurice Dehousse est décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans. C’est la fin de parcours, pour ce Liégeois au caractère très florentin, habile, rusé, qui fut député, sénateur, ministre de la Culture, parlementaire européen, mais surtout aiguillon de la gauche.

Sa période faste, c’est au début des années quatre-vingt, lorsqu’il est le premier président de l’exécutif régional, l’ancêtre du gouvernement wallon. La politique économique, c’est son fort : c’est à cette époque qu’il soutient à coups d’aides publiques la Fabrique Nationale, à condition qu’elle maintienne son volume d’emplois à six mille travailleurs.

Depuis, le temps s’est écoulé, l’industrie liégeoise s’est écroulée, peut-être parce que les réformes de l’Etat ont été trop lentes, trop tardives. Ses convictions fédéralistes le marginalisent au sein de son parti. Mais il ne craint pas d’avoir raison seul, contre tous. Et lorsque les socialistes coolsiens veulent licencier mille agents communaux liégeois, c’est l’opposition frontale. C’est l’époque du PS Bis.

Cinq ans plus tard, il réussit quand même à devenir bourgmestre de "sa" ville. Mais il s’englue dans la gestion du quotidien, et il doit abandonner sans gloire son écharpe mayorale qu’il troque contre un siège de député européen pour finir sa carrière. Finir ? Pas vraiment. Il redevient alors un militant presque ordinaire, et pendant une vingtaine d’années, il redevient ce qu’il n’a jamais cessé d’être : un agitateur.