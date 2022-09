Décès de Jean-Luc Godard : La Trois change son programme et diffuse "Le Mépris"

Suite décès de Jean-Luc Godard ce mardi 13 septembre, la Trois diffuse ce film atypique avec Brigitte Bardot.

Avec pour ligne directrice la mise en parallèle de la mort d’un couple et la mort du cinéma, Jean-Luc Godard met de côté ses habitudes cinématographiques pour mettre d’autres éléments en avant.

Pour commencer, le choix d’une femme fatale, Brigitte Bardot, que l’on retrouve entièrement dénudée dès la première scène du film (selon les souhaits des producteurs) marque une contradiction notoire avec ses films précédents. Cette scène est d’ailleurs devenue culte tant le message qu’elle délivre est profondément lié à l’amour et au mépris que peuvent ressentir un homme et une femme l’un envers l’autre.