Décès de Jane Birkin : un bouquet d’hommages de toutes parts rendus à "l’ex-fan des sixties"

Elisabeth Borne a salué dimanche en Jane Birkin, décédée à 76 ans, "une icône inoubliable" qui a "transcendé les générations".

"Une icône inoubliable, une voix et un charme unique. Tristesse d’apprendre la disparition de Jane Birkin. Par sa musique et son talent, elle aura transcendé les générations. Merci pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement", a écrit la Première ministre française sur Twitter. "Aujourd’hui, nous perdons une icône totale dont l’accent pouvait aussi bien nous murmurer les hymnes d’une époque que défendre ses engagements sur la scène internationale : la solidarité, l’accueil des migrants, la lutte contre l’extrême-droite, la liberté", a salué la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.