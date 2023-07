Décès de Jane Birkin : sa carrière en 10 chansons inoubliables

"Le" gros dossier. Birkin l’a toujours pensé, il s’agira là de la musique qui retentira lors de ses funérailles. Composition gainsbourienne sulfureuse, elle était à l’origine destinée à Brigitte Bardot. Cette dernière vécut une histoire d’amour torride avec Gainsbourg. Et la blonde de lui demander de lui écrire "la plus belle chanson qu’il puisse imaginer". Ce que son Serge fera en une nuit. Mais Bardot va vite retourner à son mariage avec Gunter Sachs.

La brune Birkin rencontrera Gainsbourg rapidement après sa rupture, sur le tournage du film Slogan, et leur télescopage fera des étincelles. Respectant la volonté de Brigitte Bardot de ne pas publier la chanson (qu’ils avaient néanmoins enregistrée en 67, et qui sortira finalement une vingtaine d’années plus tard), Gainsbourg demande à Birkin de réenregistrer le morceau avec elle.

Les gémissements de la toute jeune Jane Birkin feront rougir bien des joues. Dont celles du Vatican. Le journal l’Osservatore Romano qualifie la chanson d’obscène. Et comme une traînée de poudre en cette fin d’été 69, la chanson est interdite d’antenne en Italie, puis en Suède et en Espagne. Mais l’interdit attire et le scandale dépasse nombre de frontières. Au Royaume-Uni, où la chanson n’est pas censurée, elle atteint la première place des ventes. Le single connaîtra un succès vertigineux dans de nombreuses contrées (750.000 exemplaires) et sera maintes et maintes fois repris par la suite.