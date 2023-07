Décès de Jane Birkin : quand elle évoquait sans détour le suicide de sa fille Kate en chanson

Jane Birkin nous a quittés ce 16 juillet à l'âge de 76 ans. Muse de Serge Gainsbourg mais aussi actrice à la filmographie prolifique, elle était l'une des figures emblématiques des années 70. L'artiste la plus française des Britanniques a vécu une carrière fulgurante, mais a aussi connu de terribles désillusions, en faisant néanmoins toujours preuve d'une grande résilience et d'une incroyable bienveillance.

En témoigne sa chanson Cigarettes, enregistrée sur son album Oh ! Pardon tu dormais... paru en décembre 2020. Un texte cru qui évoquait pour la première fois le plus grand drame de sa vie : le suicide de sa fille Kate Barry en 2013. Elle s'était d'ailleurs confiée à Félicien Bogaerts sur l'intérêt cathartique de cette chanson dans Mon Plan Cult, le podcast qui revient sur dix grandes rencontres artistiques de l'émission Plan Cult. "Toutes ces nuances de comment étaient vraiment les gens cela me passionne et tu te sens près des gens quand tu donnes un indice, quelque chose de si personnel à eux. Et un souvenir ramène à un autre : mon dernier souvenir était ses cheveux cendrés étaient tout plaqués quant à son visage abîmé (Elle chante : Guirlande pour tes cheveux cendrés / Tout plaqués sur ton visage blafard /Abimé, bien aimé ndlr) C'est comme cela que la chanson est arrivée, très vite avec les offrandes que j'aurais voulu lui donner (...) C'est très personnel mais rien n'est aussi choquant que les faits".

