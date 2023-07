Décès de Jane Birkin : La Trois rediffuse son passage dans "Hep taxi !"

Une Jane Birkin motivée

Lors de son passage dans "Hep Taxi !", l’interprète de "Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve" avait expliqué : "Après avoir fait la route pendant trois ans, il me semblait que j’avais fait le summum pour Serge. Peut-être que ça m’a permis de me dire que je pourrais alors penser à moi". De son côté, Etienne Daho, qui signe la production du dernier album de Jane, avait été séduit par une pièce écrite et jouée par Jane il y a longtemps, et qui s’intitulait Oh ! Pardon tu dormais… devenu le titre de cet album. Et à propos de Birkin, le chanteur déclarait : "C’est quelqu’un qui a beaucoup de volonté, de force intérieure. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’énergie. Elle est exceptionnelle, vraiment. Elle va beaucoup mieux, c’est quelqu’un qui est dans l’action quoi qu’il arrive, elle est impatiente !".