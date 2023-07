Bruno Tummers rendra hommage à Jane Birkin dans Les Playlists sur Vivacité, ce dimanche entre 19 heures et 20 heures. Un hommage avec ses plus belles chansons et des extraits d’interviews. La Une rediffusera quant à elle ce dimanche à 22h45 le documentaire "Jane Birkin et nous". Quant à la Trois, elle rendra hommage à l’icône en rediffusant "Hep Taxi" ce dimanche à 20H30.