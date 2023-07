Décès de Jane Birkin : l'émouvant duo voix-violoncelle de Camille Thomas et Jane Birkin qui reprennent "Jane B" de Gainsbourg

Et 54 ans après la sortie de la chanson Jane B, Jane Birkin et Camille Thomas nous offrent une magnifique version de ce titre et nous livrent un intime et vibrant hommage à ce génie des mots qu’était Serge Gainsbourg.

En partageant la vidéo de ce duo, Camille Thomas a exprimé sa "joie immense" de dévoiler ce titre : "À qui d’autre que l’icône Jane Birkin pouvais-je rêver d’accompagner dans cette réinterprétation, 54 ans plus tard, de sa chanson mythique dans une version plus intime et classique pour voix, violoncelle et piano ? Il est difficile d’exprimer l’émotion et la gratitude que nous avons eues avec Julien Brocal à enregistrer cette pièce avec vous, Jane. Les mots manquent mais laissons parler la musique. Et surtout : MERCI !"

Un mois après la sortie de l’album de Camille Thomas et la publication de cette vidéo, Jane Birkin s’en est allée. Sur leurs réseaux sociaux, Camille Thomas et Julien Brocal rendent hommage à la chanteuse : "Dear Jane, il y a quelques semaines, cette parenthèse inoubliable et ce matin… je suis si triste. Vous m’aviez dit que cette chanson (Jane B, ndlr.) était celle de votre vie. Votre sourire, votre bonté resteront toujours gravés dans mon cœur et ma mémoire. Merci", écrit la violoncelliste sur sa page Facebook.