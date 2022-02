Décès de Ian McDonald (King Crimson et Foreigner)

En 1976, Ian McDonald a co-fondé Foreigner, y assurant la guitare, les claviers, le saxophone, et d’autres instruments, sur des hits tels que " Feels Like The First Time ", " Cold As Ice ", " Hot Blooded " et "Double Vision ".

On le retrouve sur les trois premiers albums (Foreigner en 1977 , Double Vision en 1978, et Head Games en 1979) – avant qu’il ne soit remercié par le frontman Mick Jones en 1980.

De 2002 à 2004, Ian McDonald était en tournée avec son 21st Century Schizoid Band, interprétant des titres des débuts de King Crimson avec d’autres anciens membres du groupe tels que Mel Collins et les frères Giles.

On retrouve aussi Ian McDonald sur un nombre incalculable d’autres titres, tels que le classique de T. Rex, " Get It On " (sur lequel il joue du saxo). En 2017, il est apparu sur l’album du groupe new yorkais Honey West, Bad Old World.