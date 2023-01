"Je ne sais pas quoi dire, si ce n’est que j’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de David Crosby", a écrit Brian Wilson des Beach Boys. "David était un talent incroyable – un si grand chanteur et auteur-compositeur. Et une personne merveilleuse. Les mots me manquent. Amour et compassion à la famille et aux amis de David".