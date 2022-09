Décès de David Andersson, guitariste de Soilwork

Le groupe suédois Soilwork vient d’annoncer le décès de son guitariste David Andersson, à l’âge de 47 ans.

C’est ce mercredi, plus tôt dans la journée, qu’un post a été partagé sur les réseaux sociaux :

" Nous sommes profondément attristés aujourd’hui de vous apporter cette triste nouvelle du décès de David Andersson. C’était un homme gentil et brillant de tant de manières. Il était notre guitariste depuis plus de dix ans et il a eu un énorme impact sur le parcours musical de Soilwork. Malheureusement, l’alcool et les troubles de santé mentale l’ont emmené loin de nous. Il nous manquera très sincèrement et nous continuerons à porter l’héritage musical dont il faisait partie. Nos sincères condoléances vont à sa famille. Nous serons éternellement reconnaissants pour le temps passé avec lui et pour tous les rires partagés. "

" Merci Dr. Dave. On se voit de l’autre côté. "

"Nous encourageons tout le monde à respecter l’intimité de la famille et des amis de David en ces moments tragiques. "