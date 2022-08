Décès de Daniel Lévi, le monde de la musique lui rend hommage

Suite au décès du chanteur Daniel Lévi ce samedi 6 août, de nombreuses personnalités du monde du spectacle ont exprimé leur chagrin. Découvrez ces témoignages touchants publiés sur les réseaux sociaux.

Samedi 6 août, le chanteur Daniel Lévi est décédé à l’âge de 60 ans, des suites d’un cancer du côlon qu’il combattait depuis 2019. Il laisse derrière lui sa femme Sandrine et ses quatre enfants, une petite fille née en juillet dernier, un garçon et une fille nés de son union avec son ex-femme et l’aîné issu d’une précédente union.

Il laisse également toute une famille artistique, celle de la comédie musicale "Les Dix Commandements", qui l’avait révélé au grand jour en 2000. Ahmed Mouici, l’interprète de Ramsès ainsi que son successeur Merwan Rim accompagnés de Pablo Villafranco, l’interprète de Josué et Lisbet Guldbaek qui joue Bithia se sont réunis en vision pour se soutenir et encaisser cette nouvelle ensemble, avant de s’emparer des réseaux sociaux pour rendre un dernier hommage au chanteur. Merwam Rim a partagé ce moment en story Instagram avec la légende "Quand les copains t’appellent à minuit et qu’on se remonte le moral les uns les autres. Merci, merci les amis". Une "thérapie de groupe" comme le souligne Ahmed Mouici.

Des témoignages tous plus bouleversants les uns que les autres ont commencé à inonder les réseaux sociaux. Comme celui de son acolyte Merwam Rim qui revient sur son admiration pour le chanteur. Ou Patrick Bruel qui se souvient de leurs débuts, les rêves qu’ils nourrissaient à 20 ans, Bruel qui en plus d’un post sur les réseaux sociaux a improvisé un hommage musical avec Mireille Mathieu à Saint-Tropez.

Ahmed Mouici a quant à lui choisi de revenir sur tout ce qu’ils avaient en commun ainsi que sur sa relation fraternelle avec Daniel Lévi. Pascal Obispo qui a écrit et composé L’envie d’aimer a partagé sa peine "Un homme, une voix, un frère, notre frère est parti […] J’ai beau chercher les mots, je n’en trouve pas d’assez beaux. […] C’était grand, c’était bien, c’était nous".

Une disparition qui marque le monde de la musique comme le témoignent les différentes réactions des acteurs de ce milieu comme Kamel Ouali le chorégraphe des Dix Commandements, Ginie Line interprète de Néfertari, Pablo Villafranca, Elie Chouraqui, Priscilla Betti, Linda Hardy, Lara Fabian, Arthur, Ycare et bien d’autres.