Décès de Dallas Good des Sadies à 48 ans

Dallas Good, chanteur, guitariste et membre fondateur du groupe canadien de garage-country-rock band The Sadies, est décédé à 48 ans. On ne sait pas exactement à quoi il a succombé mais l’information a été confirmée par son agent Andrew Colvin : "C’est avec une peine infinie que nous vous annonçons le décès soudain de Dallas ce 17 février. À 48 ans, il est mort de causes naturelles alors que les médecins le soignaient pour un problème coronarien découvert plus tôt cette semaine".