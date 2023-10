Décès de Claire Servais (1952-2023), l’umile ancella

On a appris vendredi par les réseaux sociaux le décès de Claire Servais, metteuse en scène attachée de longue date à l’Opéra Royal de Wallonie. Elle avait œuvré sous les directions successives de Paul Danblon, Jean-Louis Grinda et Stefano Mazzonis, et c’est toute la grande famille de la maison liégeoise – directeurs, chefs, chanteurs, musiciens et administratifs, actuels ou anciens – qui lui rend un hommage unanime.

C’était une metteuse en scène de l’ombre, dépourvue d’ambition personnelle, ne cherchant pas à projeter son ego et à réinventer les œuvres mais se donnant pour objectif de les raconter aussi fidèlement possible. A la façon de ces metteurs en scène du XIXe siècle ou du début du XXe dont le nom ne figurait encore qu’en petits caractères en bas de l’affiche, elle était tout autant capable de concevoir et porter un spectacle seule que d’assurer la reprise d’une mise en scène d’un autre, voire même de jouer les initiatrices.

Jean-Louis Grinda, le premier, avait bénéficié de son mentorat discret et de son expérience quand il avait peu à peu délaissé son bureau de directeur de l’ORW pour devenir aussi metteur en scène, d’abord de comédies musicales comme Titanic ou Chantons sous la pluie, puis de véritables opéras, à commencer par la Tétralogie wagnérienne. Elle avait aussi formé Frédéric Roels, aujourd’hui directeur de l’Opéra d’Avignon, avec lequel elle avait notamment signé une Bohème.

Elle aimait Puccini, et on se souvient notamment d’une Madama Butterfly dépouillée et émouvante créée en 1997 et reproposée ensuite, ou, plus récemment, d’une Tosca très cinématographique sous l’ère Mazzonis. Elle aimait aussi travailler avec de jeunes artistes, comme pour son Orphée aux enfers, repris en 2016 sous la direction de Cyril Englebert et avec Jodie Devos dans la distribution. Et si ce n’est pas à elle que Stefano Pace avait récemment confié Adriana Lecouvreur, elle aurait pu, comme l’héroïne de Cilea, chanter elle aussi Io son l’umile ancella : Je suis l’humble servante, car elle se voulait avant tout au service du texte et de la partition.