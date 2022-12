Décès de Christine McVie de Fleetwood Mac : les hommages affluent de toutes parts

Les Eagles : "Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de Christine McVie. Son âme était vibrante et émouvante, et sa musique était et restera un cadeau pour le monde. Nous avions la plus grande admiration pour Christine. Nos plus sincères condoléances à sa famille, son groupe et tous ses fans."

The Doors : "Repose en paix, icône du rock n' roll que tu es, Christine McVie, chanteuse et compositrice pour Fleetwood Mac. McVie a contribué à façonner le son des années 70 aux côtés de ses homologues de Fleetwood Mac."

Paul Stanley de Kiss : "Quelle tristesse. Toutes ces chansons… Cette voix… Elle était vraiment un oiseau chanteur".

Tony Visconti : "Je suis triste d’apprendre le décès de Christine McVie. En son honneur, je mets "Rumours" à plein régime. On vient de me rappeler que cet album est sorti bien avant que le mastering de BRICKWALL n’arrive. Et les chansons, OMG ! Quelle auteur elle était. Ces chansons sont des classiques !"

Bill Clinton : "Je suis attristé par le décès de Christine McVie. "Don’t Stop" était la chanson thème de ma campagne de 1992 – elle reflétait parfaitement cette nation avide de jours meilleurs. Je suis reconnaissant envers Christine et Fleetwood Mac de nous avoir confié une chanson si importante. Elle va me manquer."

Mike Love des Beach Boys : "Choqué et attristé par le décès de Christine McVie. Tu vas nous manquer Christine"