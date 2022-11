On apprend à l'instant le décès de Christine McVie de Fleetwood Mac. Elle a été longtemps chanteuse, claviériste et songwriter pour Fleetwood Mac, et vient de s'éteindre à 79 ans.

Christine McVie, qui avait commencé sa carrière au sein du groupe Chicken Shack, avait rejoint Fleetwood Mac en 1970. Elle (co)-écrira quelques uns des plus grands hits du groupe, comme les classiques de l'album Rumours ,“Don’t Stop” et “You Make Loving Fun”, ou encore “Hold Me,” “Little Lies,” “Everywhere”, et “Over My Head.”

La famille vient de communiquer l'information, précisant qu'elle a succombé à "une courte maladie", entourée des siens, ce matin à l'hôpital: