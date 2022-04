Décès de Chris Panier : faut-il être connue pour être reconnue ?

Plus tard, dans les années 80, il y a eu un certain reflux – de notre relation comme du mouvement féministe. Mais Chris n’a cessé de se mobiliser pour autant. Elle était de toutes les manifs. En été 1986, quand Daniel Ortega était encore un révolutionnaire sandiniste, nous sommes parties avec un groupe de profs construire une école dans une coopérative au Nicaragua. Plus tard encore Chris s’est impliquée dans la cause animale, devenant végétarienne, et après sa retraite, est devenue bénévole chez Oxfam.