Décès de Charlie Gracie, pionnier moins connu du rock & roll

Charlie Gracie, qui faisait partie des pionniers du rock & roll avec son hit "Butterfly" de 1957 – qui a d’ailleurs valu le premier succès du label Cameo-Parkway de Philadelphie - est décédé ce 17 décembre 2022.

C’est via une fan page du label qu’on a appris qu’il nous avait quittés dans sa ville de Philadelphie. La page officielle n’a pas encore annoncé la triste nouvelle mais a déclaré qu’elle ferait une annonce ce lundi encore (19 décembre). Charlie Gracie était âgé de 86 ans.

Il a beaucoup influencé les rockers des années 60. Paul McCartney avait d’ailleurs repris "Fabulous", le titre sorti après "Butterfly" et Van Morrison l’avait aussi invité à jouer en première partie de ses tournées. Parmi ses autres admirateurs, on peut compter Graham Nash et Stephen Stills.