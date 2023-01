Décès de Benoît XVI : Le cercueil du pape émérite entre dans la basilique Saint-Pierre pour y être inhumé

La messe, de rite latin et en plusieurs langues, est concélébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres, mais son caractère exceptionnel réside dans la présence d’un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l’Histoire récente de l’Eglise.

Des milliers de personnes ont empli jeudi matin la place Saint-Pierre, plongée dans un épais brouillard, pour assister aux obsèques du pape émérite Benoît XVI présidées par son successeur François, une première dans l’Histoire récente de l’Eglise.

Le simple cercueil de bois de l’ancien pape a été transféré peu avant 09h00 (08h00 GMT), sous les applaudissements mêlés au glas des cloches, de l’intérieur de la basilique sur la place.

Un exemplaire des évangiles a été déposé sur son cercueil qui trône devant l’autel où le pape François a pris place. La cérémonie – "solennelle mais sobre" selon le Vatican – a débuté à 09h30 (08h30 GMT), en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, dont le chancelier allemand Olaf Scholz.

La préfecture de Rome prévoit pour les funérailles une affluence de 100.000 personnes entourées d’un très important dispositif de sécurité.

Les fidèles, parmi lesquels de nombreux prêtres et religieuses, ont fait patiemment la queue pour passer les portiques de sécurité et entrer sur la place entourée de la colonnade du Bernin. Certains sont venus avec des drapeaux allemands et bavarois, mais aussi argentins. Des fidèles allemands brandissent une grande banderole disant "Merci Benoît !"