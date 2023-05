Décès d’une enfant blessée lors d’une tuerie dans une école de Serbie

Une adolescente blessée lors d’une tuerie de masse perpétrée début mai dans un établissement scolaire de Belgrade, en Serbie, est décédée lundi, selon la télévision d’État, portant à 10 le nombre de morts dans ce massacre sans précédent.

Le 3 mai, un adolescent de 13 ans est accusé d’avoir assassiné huit élèves et un garde dans l’école qu’il fréquentait dans le centre de Belgrade. Sept personnes, six élèves et une enseignante, avaient également été blessées dans la fusillade, dont l’adolescente décédée lundi qui avait été hospitalisée en urgence. Selon la chaîne d’État RTS, la jeune fille a subi "des blessures graves à la tête" et est morte malgré les efforts des médecins. Son âge n’a pas été révélé par les autorités.

Les autres élèves tués ou blessés durant la fusillade avaient entre 11 et 14 ans.