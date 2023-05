Décès d’un festivalier qui avait consommé du LSD à Dour en 2016 : le ministère public requiert l’acquittement de 4 policières

Le jeune homme, qui avait consommé du LSD, avait été emmené en cellule de dégrisement, car il perturbait l’ordre public, indique le parquet. Il est mort quelques heures plus tard à l’hôpital.

Lors de la procédure, le ministère public avait sollicité un non-lieu devant la chambre du conseil. La chambre des mises en accusation a décidé de renvoyer les trois policières devant le tribunal. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Devant le tribunal, le représentant du parquet a requis l’acquittement des policières. "Je ne pense pas que le dossier établisse qu’il y ait eu un refus volontaire de porter assistance", déclare-t-il.

Me Mayence, avocat des parties civiles, plaide, a contrario, que les policières ont commis une faute en ne prêtant pas assistance à un jeune homme qui se tapait la tête contre les murs de la cellule, qui respirait mal, qui tremblait. Il accuse les policières d’avoir menti lors de l’instruction d’audience, et de ne pas être d’accord sur des points essentiels de l’affaire. L’avocat estime que les policières auraient dû appeler un médecin, compte tenu du péril grave auquel était confrontée la victime.

Le jeune homme qui a vendu du LSD à la victime est également poursuivi devant le tribunal pour vente de stupéfiants avec la circonstance qu’une consommation a entraîné la mort. Il conteste le lien causal entre la mort et la consommation de LSD, faute de traces dans le sang.

Le ministère public estime que la prévention de vente est établie et que le lien causal avec la mort est certain. Le substitut du procureur du roi confirme que la cause du décès est une défaillance généralisée à la suite de la consommation de produits stupéfiants. Une peine de trois à quatre ans est réclamée contre celui qui a agi dans un but de lucre.