Décès d’un des fondateurs de Bachman-Turner Overdrive

Tim Bachman, guitariste et chanteur fondateur du groupe Bachman-Turner Overdrive, est décédé à l’âge de 71 ans.

Il était en soins palliatifs après avoir lutté contre un cancer du cerveau, et son fils a annoncé son décès dans un message sur Facebook. Son décès survient quelques mois seulement après celui de son frère Robbie (batteur de longue date de BTO) en janvier dernier.

Tim était l’un des trois frères Bachman qui ont participé à la formation du groupe de classic rock, à l’origine sous le nom de Brave Belt. Il est présent sur les deux premiers albums de BTO – Bachman-Turner Overdrive (1973) et Bachman-Turner Overdrive II (1973) – et a joué sur des classiques tels que "Takin' Care of Business" et "Let It Ride".

Il quitte le groupe en 1974 (remplacé par Blair Thornton), invoquant le désir de passer plus de temps avec sa famille, bien que ses frères prétendent qu’il a été renvoyé pour avoir violé la politique du groupe qui interdisait l’alcool et les drogues sur la route.

Tim est finalement revenu au sein de BTO en 1984 à la suite d’un désaccord entre Robbie et Randy Bachman, ce dernier ayant quitté le groupe en 1979. Il apparaît sur le dernier album studio de BTO en 1984.

Après son passage dans le groupe, il a travaillé comme agent immobilier au début des années 90. Il a été inculpé d’agression sexuelle et d’atteinte à l’intégrité d’une mineure dans les années 1990 et au début des années 2000. Les accusations ont finalement été suspendues en 2015, l'obligeant à éviter tout contact avec des personnes âgées de moins de 16 ans dans les espaces publics où elles pourraient être présentes.