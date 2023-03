Décès d’un des chanteurs originels de Parliament Funkadelic

Clarence "Fuzzy" Haskins, chanteur de Parliament Funkadelic, est décédé à l’âge de 81 ans.

Ce sont les anciens membres du groupe qui ont confirmé la triste nouvelle ce vendredi 17 mars sur leurs réseaux sociaux officiels. On ne connaît par contre pas encore les causes de sa disparition.

Haskins était l’un des premiers membres de Parliament Funkadelic lorsque le groupe s’est formé en 1960, chantant aux côtés de George Clinton et de Ray Davis, Calvin Simon et Grady Thomas. Ils se sont ensuite redirigés vers le R&B et le funk en 1970, un changement de direction largement mené par Haskins et Clinton, selon le site web de ce dernier.

Clarence Haskins a temporairement quitté le groupe en 1976 en raison de tensions croissantes entre les membres du groupe et a sorti un album solo, A Whole Nother Thang, la même année. Il retourne ensuite vers Parliament Funkadelic un an plus tard, mais les quitte à nouveau peu après, avec Calvin Simon et Grady Thomas, les membres d’origine étant peu raccord avec l’afflux de nouveaux membres dans le groupe. Clarence Haskins a ensuite enregistré un deuxième album solo, Radio Active.

En 1980, ils enregistrent tous les trois un album, Connections and Disconnections, sous le nom de Funkadelic, bien que les autocollants sur l’album indiquent clairement que cette nouvelle formation n’a aucune affiliation avec George Clinton. Ce dernier les a d’ailleurs poursuivis en justice pour l’utilisation de ce nom.

Haskins est, par la suite, devenu prêcheur pendant un certain temps, avant de se réunir avec Simon, Thomas et Ray Davis pour former Original P, qui faisait des tournées et jouait certains des classiques de Parliament Funkadelic.

Le groupe a été intronisé au Rock N’Roll Hall of Fame en 1997.

Calvin Simon, un autre membre fondateur de Parliament Funkadelic, est décédé quant à lui en janvier 2022 à l’âge de 79 ans.