Décès d'Ichiro Abe, légende du judo qui a marqué à jamais le judo belge : " J’ai commencé le judo avec le livre de Maître Abe devant les yeux"

La présence de Maître Abe en Belgique a d'ailleurs permis aux judoka de notre pays d'évoluer rapidement et de se distinguer au niveau international. "Il a fait un travail extraordinaire", insiste Bernard Tambour.

"S’il n’était pas passé chez nous, je ne pense pas qu’on n'aurait le niveau technique et la qualité du judo que nous avons. Au travers de ses compétences, il y a des talents qui se sont développés dans notre pays. On observe un judo relativement technique ici en Belgique et quand on parle des techniques de judo chez nous, on parle des techniques de Maître Abe."

Reparti au Japon en 1969 pour exercer des hautes fonctions au sein du judo japonais, asiatique et mondial (Directeur du département international du Kodokan, Secrétaire Général de l'Union de Judo d'Asie, Président de la Fédération japonaise, etc), Ichiro Abe a toujours gardé la Belgique dans un coin de la tête. Il y revenait de temps en temps et y a pensé jusqu'au bout.

"Sa fille nous a envoyé une lettre. Jusqu’au dernier moment, Maître Abe avait toujours les photos de la Belgique devant lui. Il les regardait en permanence. C'est un grand honneur pour notre pays", explique fièrement Bernard Tambour, ému mais conscient que les enseignements de Maître Abe ne seront pas perdus.