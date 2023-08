Cette même année, Carrère d’Encausse devient la première femme à atteindre le poste prestigieux de Secrétaire perpétuel de l’Académie. Ce n’est pas pour autant qu’elle modernisera l’institution, que du contraire. Avec elle, l’Académie se maintient contre vents et marées dans un traditionalisme de plus en plus critiqué. Fermement opposée à la (re)féminisation des noms de métiers, Hélène Carrère d’Encausse se fait appeler "Madame le Secrétaire perpétuel".

Elle ne fera rien devant le peu de présence de femmes au sein des "Immortels", n’encourageant pas les candidatures d’autrices et d’écrivaines. En 2017, elle fait publier un communiqué dans lequel l’Académie déclare que la langue française est en péril mortel, menacée par la langue inclusive, "une aberration".