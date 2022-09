Décès d'Elizabeth II: Charles III proclamé, bain de foule à Windsor, toutes les informations de ce samedi

La proclamation a été lue au balcon du palais Saint-James à Londres: Charles a été officiellement proclamé roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ce samedi, deux jours après la mort d'Elizabeth II qui a ouvert une période de deuil national au Royaume-Uni.

Étape après étape, dans la plus grande solennité et dans le respect au millimètre du protocole et de la tradition, Charles III s'est installé comme chef d’État.

Ce vendredi, depuis le palais de Buckingham, Charles III a prononcé son premier discours télévisé en tant que souverain, une allocution enregistrée dans laquelle il a rendu un émouvant hommage à Elizabeth II, sa "maman chérie", décédée à 96 ans après 70 ans et 7 mois de règne. Il a qualifié Elizabeth II d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille.

Une proclamation saluée partout sur la planète. Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, a adressé un télégramme au nouveau roi.

De son côté, la Première ministre britannique Liz Truss et plusieurs députés de la Chambre des communes ont prêté cert après-midi un serment d'allégeance au nouveau roi.

Suivez en direct commenté cette journée de proclamation et de rencontres de Charles III: