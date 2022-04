Décès d’Arno : Ostende célèbre la vie d’Arno

La Ville d’Ostende célébrera la vie du chanteur Arno, qui en était originaire, au travers une série d’initiatives.

Un registre de condoléances, physique et en ligne, a été ouvert à l’annonce du décès du rockeur, samedi. Il se trouvera au centre culturel De Grote Post et sera accessible dès dimanche et jusqu’au 30 avril de 12 à 20h00.

Le mur à son effigie, sur l’hôtel de Ville de la cité balnéaire, sera illuminé et les passants pourront s’y rendre pour écouter, à 19, 20 et 21h00 certaines de ses chansons les plus connues.

Une projection spéciale du documentaire de Dominique Deruddere sur la vie d’Arno sera également programmée.

Les drapeaux de l’entité ont été mis en berne. La Ville annonce que c’est depuis ses plages que les cendres d’Arno seront rendues à la mer du Nord.