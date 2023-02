Décès d’Antonio après un mauvais diagnostic à l’hôpital d’Hornu : l’urgentiste reconnue coupable

Les parents de l’adolescent refusent de quitter l’hôpital. La maman explique à l’urgentiste que son fils est atteint d’une maladie rare, qu’il a subi une ablation de la rate à l’âge de cinq ans, qu’il a un problème de plaquettes et qu’il a besoin d’un antibiotique par intraveineuse. "J’ai même demandé à la médecin si sa vie était en danger car on ressent ces choses-là quand on est maman. Mais elle ne m’écoutait pas…" L’urgentiste persiste : il s’agit d’une simple grippe.

J’aurais dû emmener mon fils dans un autre hôpital

De retour à la maison, Antonio se couche dans le fauteuil. "Il m’a dit qu’il ne se sentait pas bien. Je l’ai soulevé et j’ai entendu son dernier souffle, je n’ai rien pu faire", confie son papa, les yeux remplis de larmes.

"J’étais impuissant à côté de lui, comme une loque", poursuit Youri di Michele. "Je m’en veux d’avoir fait confiance à cette urgentiste. J’aurais dû emmener mon fils dans un autre hôpital. Ce remord me hante depuis 7 ans."

Antonio décède chez lui le soir même d’une septicémie pneumocoque devant les yeux impuissants de ses deux petits frères et de ses parents.