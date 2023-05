Décès d’Andy Rourke, ex-bassiste des Smiths

Il a ajouté : "C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d’Andy Rourke après une longue maladie due à un cancer du pancréas. "

" Ceux qui l’ont connu se souviendront d’Andy comme d’une âme gentille et belle, et les fans de musique comme d’un musicien extrêmement doué. Nous vous demandons de respecter notre intimité en ce moment de tristesse".

Andy Rourke a joué dans The Smiths, groupe alternatif des années 1980 mené par Morrissey, qui a connu des succès tels que "This Charming Man" et "Heaven Knows I’m Miserable Now".

Il a également travaillé avec des artistes tels que The Pretenders, Sinead O’Connor et Badly Drawn Boy.