Décès d'Andy Fletcher de Depeche Mode

Depeche Mode a été formé en 1980 par de jeunes musiciens issus de la classe ouvrière anglaise. Inspiré au départ par ses contemporains Human League et Orchestral Manoeuvres in the Dark, le groupe mélangeait ses synthés mélancoliques à des influences gothiques, pop et new wave. Le site Pitchfork explique qu'au meilleur de sa forme, Depeche Mode "pousse constamment le son dans ses retranchements pour étendre le vocabulaire et les possibilités de l'électronique dans le format chanson".

Le groupe se compose de Dave Gahan (chant, composition), Martin Gore (composition, guitare, claviers, chant) et Andy Fletcher (claviers, basse). Le trio existe sous cette forme depuis 1995, année du départ d'Alan Wilder (claviers, batterie, basse), membre du groupe depuis 1982. Quant à Vince Clarke, membre fondateur avec Andy Fletcher, il a quitté Depeche Mode en 1981 pour connaître le succès avec Yazoo, puis Erasure.

Depuis son premier album "Speak & Spell" (1981), la production du groupe dans les années 1980, notamment les albums "Black Celebration" et "Music for the Masses", l'a porté au firmament du succès grand public, et ce succès ne s'est jamais démenti dans les années 1990, avec la sortie de "Violator" (1990), "Songs of Faith and Devotion" (1993) et "Ultra" (1997).