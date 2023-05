Décès d’Adil à Anderlecht : le policier qui a percuté le jeune homme accusé de racisme par plusieurs collègues

C’est un nouvel élément dans le dossier de la mort du jeune Adil qui pourrait bien influencer le cours de la procédure judiciaire en cours. Il s’agit d’un témoignage circonstancié d’une fonctionnaire de police membre de la Zone de Police Midi. C’est dans cette zone que travaillent les trois policiers inculpés d’homicide involontaire survenu le 10 avril 2020 dans la commune bruxelloise d’Anderlecht.

Ce jour-là, Adil, 19 ans à l’époque, tente de se soustraire à un contrôle de police. On est alors en plein confinement et le jeune homme prend la fuite en scooter lorsqu’il entre en collision avec un véhicule banalisé de la police arrivé en renfort.

Trois ans plus tard, le dossier est toujours à l’instruction et devait être plaidé hier devant la chambre du conseil. Mais une nouvelle pièce, versée au dossier le 4 mai dernier, et dont nous avons pu prendre connaissance en compagnie de nos collègues du Soir et des journalistes Philippe Engels et Thomas Haulotte, a provoqué un nouveau report fixé au 5 septembre prochain. Une pièce du dossier qui risque de provoquer un véritable tsunami au sein de la Zone de Police Midi et des membres du conseil de police.

L’Inspecteur a tenu des propos racistes par rapport au jeune Adil. Il se serait également vanté d’avoir déjà tué

C’est donc le 4 mai dernier que l’inspectrice de police est entendue par la juge d’instruction en charge du dossier. La policière est entendue dans le cadre d’un autre dossier. Mais lors de ses déclarations, elle fait part à la juge de propos entendus par rapport à l’affaire Adil Charrot et au policier qui a percuté le jeune homme. Et elle explique : "Les trois quarts de ses hommes sont venus me trouver pour me dire que l’intéressé tenait des propos pour le moins interpellant par rapport au décès du jeune Adil. Je précise que ce ne sont pas juste les hommes de son équipe mais une grande partie des policiers du commissariat qui font état de ces propos".

Ces propos présumés, les voici : "L’inspecteur principal a tenu des propos racistes par rapport au jeune Adil. Il m’est également revenu de ses hommes que ce dernier se vantait d’en avoir sorti un de la rue par rapport à la mort du jeune Adil. Il se serait également vanté d’avoir déjà tué".