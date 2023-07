Décès à Tomorrowland : le réseau d’incidents liés à la drogue tarde à se mettre en place, regrette le CD&V

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) tarde à mettre en place le réseau d’incidents liés à la drogue, a affirmé lundi la députée CD&V Els Van Hoof en réaction aux décès survenus lors du festival Tomorrowland.

La proposition de loi prévoyant la mise en place d’un réseau d’incidents liés à la drogue a été approuvée à l’unanimité par la Chambre en 2019. Ce réseau devrait permettre d’alerter plus rapidement les citoyens et les autorités sur les drogues dangereuses en circulation. Les nouvelles substances psychoactives, telles que la kétamine, le GHB, le 4-FA et le 2-CB, provoquent de plus en plus de décès, y compris en Belgique. Les drogues de synthèse sont des variantes de drogues classiques. Elles visent le même effet, mais sont plus dangereuses car le dosage change souvent.