Décès à 93 ans de l’actrice de "Plus belle la vie" Andrée Damant

C’est pourtant par le biais de la télévision qu’elle était plus réputée, en particulier par deux programmes hautement appréciés des téléspectateurs. Dans le programme court "Scènes de ménage", elle incarnait Tata Odette, un personnage secondaire aux apparitions appréciées. Mais son rôle le plus connu était celui de Julienne Vidal dans le feuilleton "Plus belle la vie". Andrée Damant apportait beaucoup de couleurs dans ses personnages, quelque chose qui lui valait l’affection de ses fans. Ses obsèques auront lieu en Seine-Saint-Denis mardi prochain.