Décès à 92 ans de l’écrivain Gilles Perrault, auteur du "Pull-over rouge"

L’écrivain Gilles Perrault, qui avait beaucoup pesé dans les années 1970 en faveur de l’abolition de la peine de mort en publiant "Le pull-over rouge", est mort à 92 ans, a-t-on appris jeudi auprès de son entourage familial.

"Je vous confirme qu’il est décédé à 92 ans la nuit dernière le 3 août d’un arrêt cardiaque dans la Manche", a indiqué à l’AFP son entourage familial, confirmant une information de Ouest-France.

Gilles Perrault, de son vrai nom Jacques Peyroles, est un écrivain et journaliste français qui a étudié à l’Institut d’études politiques de Paris. Avocat de profession pendant cinq ans, il a connu le succès avec son essai "Les Parachutistes" (1961) qui s’inspire de son service militaire en Algérie. Par la suite, il est devenu journaliste et à couvert des événements tels que les Jeux Olympiques à Tokyo et les problèmes des noirs aux États-Unis. Il s’est également intéressé à des aspects peu connus de la Seconde Guerre mondiale, notamment l’espionnage et la résistance. Il a publié une douzaine de romans d’aventures, sous le pseudonyme de Gil Perrault, pour la collection populaire "La Chouette".

Gilles Perrault a également écrit des ouvrages sérieux, tels que "Le Secret du Jour J" (1964), qui ont eu du succès à l’étranger. Par la suite, il s’est consacré à des romans d’inspiration politique, comme "L’Orchestre rouge" (1967) et "La longue traque" (1975). Il a également travaillé sur des adaptations cinématographiques pour plusieurs de ses livres, tel que "Le Dossier 51", dont il a également signé le scénario.

Membre fondateur du Collectif "ça suffat comme ci", il a également participé à la fondation de "Ras l’front" et est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence. Il a contribué à la lutte contre la dictature de Ben Ali en Tunisie en créant un Groupe de travail sur la Tunisie (GTT). Gilles Perrault a également écrit ses mémoires en trois volumes entre 1995 et 2004.