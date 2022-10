Décerner le prix Nobel de littérature à Annie Ernaux, pourquoi est-ce un véritable événement ?

Annie Ernaux écrit depuis 1974, soit 48 ans de carrière et plus de 25 romans à son actif, dont beaucoup sont multi primés, et pourtant, certains l’accusent d’être un 'Prix Nobel illégitime'.

Pas besoin de rentrer dans l’autopsie des commentaires, qui lui reproche essentiellement de ne pas écrire comme un homme, alors que, ironiquement, les hommes aussi lisent ces livres. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’Annie Ernaux réussit le tour de force d’être à presque toutes les intersections.

L’histoire d’Annie Ernaux est toute simple. Née en 1940, elle grandit en Normandie dans une famille modeste de petits commerçants, et toute sa vie poussée par sa mère, elle n’aura de cesse de vouloir 's’en sortir', par les études, par la lecture, par l’acquisition d’un statut social qui lui donne un choix autre que celui du mariage précoce et du travail alimentaire. Et c'est ça, c’est ce matériau-là qu’elle ira piocher beaucoup plus tard pour en faire du roman, qui n'est pas de l’autofiction mais qui est néanmoins ancré dans le réel. Ramené à son essence, l’histoire d’Annie Ernaux c'est l'histoire d'à peu près toutes les femmes qui un jour ont voulu créer quelque chose. Elle nous dit : le fait d’avoir vécu quelque chose donne à quiconque le droit imprescriptible d’écrire au sujet de ce quelque chose. Elle nous dit qu’il n’y a pas de tabou, pas de sujet hors limites, pas de société secrète dans laquelle il faut être admis pour prendre la plume et écrire.

Cette pensée est capitale pour la pop culture car cela légitime d’un coup tous les gestes créatifs de toutes les femmes dans toute l’histoire. Que ce soit dans son roman Les armoires vides, La place, Mémoires de jeune fille, et les autres, elle transforme son parcours de combattante de jeune femme ordinaire devenue artiste en une histoire universelle, et assimilable, car Annie Ernaux pousse son engagement jusqu’à ne pas embarrasser son écriture de fioritures qui la rendraient impossible à lire pour quiconque n’a pas reçu cette fameuse éducation lettrée qui, dans l’imaginaire collectif, donne le droit d’écrire.