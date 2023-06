Déception et amertume chez Anthony Moris : "Je n’ai pas vu une équipe qui voulait être championne..."

10 minutes d’errance et de doutes. 10 minutes qui coûtent le titre à l’Union Saint-Gilloise. Alors qu’ils avaient tout en poche pour l’emporter, les Saint-Gillois ont inexplicablement flanché en fin de match contre Bruges. Résultat, le titre leur file entre les doigts pour la 2e année consécutive. Frustrant, très frustrant…

Jamais avare en punchlines, c’est un Anthony Moris remonté qui s’est présenté au micro de Quentin Volvert. Frustré par le dénouement de cette folle dernière journée mais aussi par la prestation d’ensemble de son Union : "Les regrets sont éternels, je n’ai pas vu une équipe qui voulait être championne. Avec tout le respect que j’ai pour cette équipe de Bruges, elle est venue à 50% (NDLR : le banc était essentiellement garni de jeunes) et nous, on n’a pas fait notre travail de notre côté. Si on mettait les mêmes ingrédients que d’habitude, on gagnait facilement ce match et on n’en parlerait pas aujourd’hui."

Alors, relâchement coupable qui coûte un titre ? "Je ne sais pas. Je n’arrive pas encore à trouver les explications. En tout cas, je tire les conclusions de ce que j’ai vu sur le terrain. Comment on en est arrivé là, ce sera à nous de le voir dans le futur. Si la saison est une réussite ? Quand tu es si près du but, tu ne peux pas dire que c’est une réussite. Les résultats en Coupe d’Europe, c’est beau mais une ligne dans ton palmarès on ne te l’enlèvera jamais. On finit 2e l’an passé, 3e cette année, on méritait mieux à chaque fois. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions."

Et alors, quelle suite pour Anthony Moris ? Une saison de plus à l’Union ? "Ce sera d’abord l’équipe nationale, puis les vacances. J’ai signé un contrat long terme ici, je me sens bien, ma famille se sent bien, pour moi ça n’a pas de prix. Quand on voit encore le public aujourd’hui… […] je ne vois pas pourquoi j’irais voir ailleurs."

Voilà de quoi mettre un peu de baume au coeur des supporters bruxellois.