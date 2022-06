Déception chez les sans-papiers grévistes de la faim : seule 1 personne sur 6 obtient la régularisation

Pour rappel, l’été dernier, un peu plus de 470 personnes avaient fait la grève de la faim pendant 2 mois, dans l’église du Béguinage et dans des bâtiments de l’ULB et de la VUB. Un accord – oral – avait finalement été trouvé le 21 juillet 2021, par l’entremise de négociateurs comme l’avocat Alexis Deswaef. Il n’y aurait pas de régularisation collective, mais tous les dossiers seraient déclarés recevables, allaient être examinés rapidement, et en tenant compte d’une série de lignes directrices, comme l’ancrage et l’intégration en Belgique, des promesses d’embauche ou encore la présence régulière de membres de la famille en Belgique.

Les dossiers n’ont pas été traités différemment.

Le secrétaire d’Etat dément. Dans le communiqué envoyé par son cabinet, on peut lire : "Les personnes ayant reçu une décision positive ont inutilement fait une grève de la faim, car les dossiers n’ont pas été traités différemment à cause de la grève de la faim."

"Les règles de migration sont claires et il est particulièrement important qu’elles soient respectées. L’Office des Étrangers a étudié en profondeur tous ces dossiers, dont certains comptent jusqu’à 300 pages. J’espère que cela nous permettra de clore la discussion. Nous continuons à travailler sur une politique correcte. Pour la plupart des gens, cela signifie retourner dans leur pays d’origine ", ajoute le secrétaire d’Etat.