Moment fort de la 22e journée, le Clasico belge s'est terminé sur un partage 1-1. Le Sporting d'Anderlecht a ouvert la marque par Yari Verschaeren (32e), le Standard a égalisé par Denis Dragus (86e). Au classement, les Mauves sont quatrièmes avec 39 points, les Rouches occupent la 14e position.

"Le match ne s'est pas joué sur les dix dernières minutes, je pense que notre deuxième période n'était pas de la même intensité, créativité et qualité que la première. Si on avait continué sur la même voie, on aurait pu marquer plus de buts. Je crois qu'on ne s'est procuré qu'une seule occasion en deuxième mi-temps. On a manqué d'intensité dans les passes et les mouvements. Le but qu'on encaisse, on se tire une balle dans le pied", a indiqué Hendrik Van Crombrugge au micro de la Pro League.

Et le portier du RSCA de poursuivre : "Cette baisse d'intensité ne s'explique pas par le physique car on vient d'avoir sept jours libres pendant les fêtes. Ca s'est joué au niveau mental je crois. Parfois quand les choses vont trop facilement, ça risque de monter un peu dans les têtes. En tant qu'équipe, que collectif, on doit éviter que ça se passe. C'est une bonne leçon aujourd'hui."