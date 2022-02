Decathlon rachète vos équipements de sport usagés et leur offre une seconde vie

Decathlon rachète vos équipements de sport usagés et leur offre un second souffle.

La chaîne de magasins de sport Decathlon n’a pas fini de vous surprendre. Depuis janvier 2021, le projet "seconde vie" a débuté. À l’heure où l’écologie a de plus en plus d’importance dans notre société, Decathlon prend le pas et montre l’exemple.

Des chaussures de randonnée trop petites ? Un vélo dont vous ne vous servez plus ? Pas de problème, Decathlon vous les rachète et vous propose un bon d’achat d’une validité de deux ans dans leurs magasins. L’enseigne va même encore plus loin : rachat de vos articles en magasin, ventes de produits d’occasion en ligne et évènements "trocathlon".

Le directeur marketing de la marque, Thomas Lejeune, en dit plus dans un communiqué sur les initiatives mises en place par l’entreprise : "Chez Decathlon, la durabilité ne se limite pas à quelques actions écologiques, elle fait partie intégrante de notre mission et de notre stratégie. Après avoir repensé la production et le transport, nous misons pleinement sur l’intégralité du cycle de vie de tous nos produits, afin qu’ils ne doivent plus jamais finir dans un parc à conteneurs."